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США высказались по поводу ситуации в Армении
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США высказались по поводу победы оппозиции в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Армении, которое заменит кабинет министров Сержа Саргсяна, заявил представитель Госдепа.
«Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении», — передает слова представителя Госдепа РИА «Новости».
Он заявил также, что Вашингтон рассчитывает на тесное сотрудничество с новым армянским кабмином. Кроме того, Госдеп поблагодарил премьера Сержа Саргсяна «за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении».
Ранее в понедельник Саргсян подал в отставку с поста премьера на фоне многотысячных акций протеста. Врио премьера был назначен вице-премьер Карен Карапетян.
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что в среду должны состояться переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».
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