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Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции
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Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Reuters
США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил президент США Дональд Трамп.
"Мексика, чьи законы по иммиграции являются очень жесткими, должна остановить людей, которые проходят через Мексику в США. Мы можем сделать это условием нового соглашения по НАФТА. Наша страна не может принять происходящее!", — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.
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