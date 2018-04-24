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Заявления из США резко подняли акции «Русала»
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Заявления из США резко подняли акции «Русала» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На открытии торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже акции компании «Русал» выросли в цене почти на 24% после заявления о возможности снятия санкций, передает РИА Новости.
По данным торгов, акции алюминиевого гиганта на открытии торгов подорожали до 1,88 гонконгского доллара. В 10:53 (5:53 по Москве) бумаги «Русала» росли уже на 34,87% (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84% (2,07).
Накануне власти США заявили, что могут снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Как сообщалось, в начале апреля США ввели новые санкции против России, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».
Американский минфин дал месяц на продажу акций и долговых инструментов «Русала» — ограничение на операции вступает в силу 7 мая.
У граждан США есть два месяца на прекращение действующих контрактов и завершения взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
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