Акции «Русала» на Московской бирже растут на 10% после заявлений Минфина США 

Стоимость акций компании «Русал» на Московской бирже растет на 10% после выхода разъяснений Минфина США по санкциям, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 10:27 по московскому времени, стоимость акций компании выросла на 10,33% и составила 29,79 руб. за бумагу.
Ранее 23 апреля департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщил, что может снять санкции с российской компании «Русал» в случае, если ее собственник Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.