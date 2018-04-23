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NBC: голый стрелок из США ранее пытался встретиться с Трампом
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NBC: голый стрелок из США ранее пытался встретиться с Трампом 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голый мужчина, устроивший стрельбу в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома.
Как отмечается, тогда он отказался покидать территорию, без встречи с президентом.
В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием. При этом, источники телеканала утверждают, что оружие мужчины передали его отцу. А тот в свою очередь, вернул его сыну.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, возросло до четырех.
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