NBC: голый стрелок из США ранее пытался встретиться с Трампом

Голый мужчина, устроивший стрельбу в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, в июле прошлого года он был задержан Секретной службой США при пересечении внешнего барьера безопасности Белого дома.

Как отмечается, тогда он отказался покидать территорию, без встречи с президентом.

В результате инцидента у него было конфисковано оружие, впоследствии он также был лишен лицензии на владение оружием. При этом, источники телеканала утверждают, что оружие мужчины передали его отцу. А тот в свою очередь, вернул его сыну.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, возросло до четырех.