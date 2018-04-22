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Трамп жестко отреагировал на критику по КНДР
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Трамп жестко отреагировал на критику по КНДР 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп считает преждевременными разговоры о достижении результата в переговорах между США и Северной Кореей.
«Мы очень далеко от результата по Северной Корее, может быть, все получится, может быть, нет — время покажет. Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана уже давно!» — написал Трамп в Twitter.
Накануне стало известно, что с 21 апреля КНДР приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Об это говорится в заявлении лидера страны Ким Чен Ына. Чтобы гарантировать выполнение данного обещания, Северная Корея также закроет ядерный полигон на севере страны.
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Решение о прекращении северокорейской ядерной программы было принято в преддверии встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэином, которая пройдет 27 апреля. Встреча с Трампом должна состояться в мае-июне.
Трамп поспорил с ведущим NBC Чаком Тоддом, который заявил, что США многое уступили в переговорах с КНДР. Он отметил, что КНДР согласились на денуклеаризацию и закрытие полигона, а так же отказались от испытаний.
«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждем саммита», — отозвался на это известие американский президент.
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