Трамп жестко отреагировал на критику по КНДР

«Мы очень далеко от результата по Северной Корее, может быть, все получится, может быть, нет — время покажет. Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана уже давно!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне стало известно, что с 21 апреля КНДР приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Об это говорится в заявлении лидера страны Ким Чен Ына . Чтобы гарантировать выполнение данного обещания, Северная Корея также закроет ядерный полигон на севере страны.

Решение о прекращении северокорейской ядерной программы было принято в преддверии встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэином, которая пройдет 27 апреля. Встреча с Трампом должна состояться в мае-июне.

Трамп поспорил с ведущим NBC Чаком Тоддом, который заявил, что США многое уступили в переговорах с КНДР. Он отметил, что КНДР согласились на денуклеаризацию и закрытие полигона, а так же отказались от испытаний.