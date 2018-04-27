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Спецслужбы США засекретили большую часть доклада конгрессменов о «вмешательстве РФ»
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Спецслужбы США засекретили большую часть доклада конгрессменов о «вмешательстве РФ» 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вымарали большую часть доклада спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса, который был подготовлен по итогам завершившегося в марте расследования конгрессменов приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил в четверг республиканец Майкл Конуэй (от штата Техас), отвечавший за проведение данного разбирательства.
Законодатель, слова которого приводит газета Politico, рассказал, что комитет может опубликовать «в значительной степени вымаранный» доклад в четверг вечером или в пятницу. Однако он считает, что содержащимся в документе «элементарным вещам» присвоен «завышенный гриф секретности». По словам республиканца, конгрессмены получили на этой неделе отредактированный доклад от спецслужб, которые изучали его на протяжении месяца. В данный момент члены комитета рассматривают возможность публикации отчета в таком состоянии.
При этом сам Конуэй хочет убедить представителей разведки в том, что они переусердствовали при работе с докладом. «Тогда мы сможем показать это [доклад] американскому народу и сказать: „Смотрите, вот с таким завышением категории секретности мы постоянно сталкиваемся“, — сказал он.
В марте спецкомитет проголосовал за публикацию составленного республиканцами доклада о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Они не обнаружили свидетельств того, что в преддверии выборов между РФ и избирательным штабом кандидата в президенты Дональда Трампа существовал сговор.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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