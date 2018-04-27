Спецслужбы США засекретили большую часть доклада конгрессменов о «вмешательстве РФ»

Законодатель, слова которого приводит газета Politico, рассказал, что комитет может опубликовать «в значительной степени вымаранный» доклад в четверг вечером или в пятницу. Однако он считает, что содержащимся в документе «элементарным вещам» присвоен «завышенный гриф секретности». По словам республиканца, конгрессмены получили на этой неделе отредактированный доклад от спецслужб, которые изучали его на протяжении месяца. В данный момент члены комитета рассматривают возможность публикации отчета в таком состоянии.

При этом сам Конуэй хочет убедить представителей разведки в том, что они переусердствовали при работе с докладом. «Тогда мы сможем показать это [доклад] американскому народу и сказать: „Смотрите, вот с таким завышением категории секретности мы постоянно сталкиваемся“, — сказал он.

В марте спецкомитет проголосовал за публикацию составленного республиканцами доклада о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Они не обнаружили свидетельств того, что в преддверии выборов между РФ и избирательным штабом кандидата в президенты Дональда Трампа существовал сговор.