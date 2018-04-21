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Министр финансов США заявил о поездке в Китай
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Министр финансов США заявил, что может поехать в Китай для обсуждения торговых вопросов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Министр финансов США Стивен Мнучин в субботу сообщил, что он рассматривает возможность отправиться в Китай для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном.
"Поездка рассматривается, — сказал он на пресс-конференции по итогам весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. — Я не буду говорить что-либо о сроках, а также о том, подтверждено ли что-то, но поездка рассматривается".
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.
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