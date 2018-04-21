Министр финансов США заявил о поездке в Китай

Министр финансов США заявил, что может поехать в Китай для обсуждения торговых вопросов

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Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют

На церемонию прощания с Барбарой Буш пришли четыре экс-президента США и Меланья Трамп