Четыре экс-президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш

Четыре бывших президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш в Хьюстоне, которая является представителем одной их самых известных политических династий в Америке, сообщает портал MSNNews.

Первая леди Меланья Трамп также присутствовала не церемонии прощания. Президент Дональд Трамп остался в Вашингтоне. По данным Белого дома, решение политика обусловлено стремлением «избежать сложностей в работы службы безопасности».

"Мои мысли и молитвы со всей семьей Буш", — написал Трамп в Twitter, отметив, что он планирует посмотреть церемонию прощания по телевидению.

Барбару Буш похоронили на территории библиотеки имени Буша в Техасском университете A&M, который находится примерно в 160 километрах от Хьюстона. Там покоится трехлетняя дочь пары, Робин, умершая от лейкемии в 1953 году. У нее остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.