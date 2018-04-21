Четыре экс-президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш 

Четыре бывших президента США посетили церемонию прощания с Барбарой Буш в Хьюстоне, которая является представителем одной их самых известных политических династий в Америке, сообщает портал MSNNews.
Она была женой 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего и матерью 43-го президента — Джорджа Буша-младшего. Помимо супруга и старшего сына отдать дань памяти Барбаре Буш, ушедшей из жизни на 92 году, пришли экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.
Первая леди Меланья Трамп также присутствовала не церемонии прощания. Президент Дональд Трамп остался в Вашингтоне. По данным Белого дома, решение политика обусловлено стремлением «избежать сложностей в работы службы безопасности».
"Мои мысли и молитвы со всей семьей Буш", — написал Трамп в Twitter, отметив, что он планирует посмотреть церемонию прощания по телевидению.
Барбару Буш похоронили на территории библиотеки имени Буша в Техасском университете A&M, который находится примерно в 160 километрах от Хьюстона. Там покоится трехлетняя дочь пары, Робин, умершая от лейкемии в 1953 году. У нее остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.