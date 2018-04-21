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СМИ: демократы в США ищут лазейки, чтобы не утверждать Помпео госсекретарем
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СМИ: демократы в США ищут лазейки, чтобы не утверждать Помпео госсекретарем 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Сенаторы-демократы США ищут процедурные лазейки, которые позволили бы им по крайней мере временно не допустить утверждения нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео госсекретарем, пишет издание Hill.
Профильный комитет сената, а затем и полный состав верхней палаты конгресса могут утвердить Помпео уже на следующей неделе. И в комитете, и в полном составе сената республиканцы составляют большинство, что позволяет им утвердить Помпео.
Но демократы могут попытаться заблокировать кандидатуру Помпео, отказавшись дать ему формальную характеристику в комитете, даже отрицательную. В этом случае лидер республиканцев Митч Макконнелл может вынести кандидатуру на голосование полным составом сената, а демократы применят тактику филибастера — процедурной обструкции, которая позволяет в буквальном смысле «забалтывать» обсуждение, не давая ему закончиться с помощью длительных выступлений, поясняет издание.
Однако данный план политически рискован, поскольку сыграет на руку президенту США Дональду Трампу, уже давно обвиняющему демократов в обструкции, отмечает издание. Это может помешать переизбранию сенаторов-демократов в традиционно республиканских штатах на промежуточных выборах в ноябре 2018 года.
Кроме того, любая процедурная победа демократов может оказаться недолговечной. В распоряжении республиканцев есть так называемый «ядерный вариант» — процедурный маневр, который позволяет преодолеть тактику обструкции простым большинством голосов.
Наконец, сенатор-демократ Хайди Хайткэмп высказала поддержку кандидатуре Помпео, а это почти наверняка дает республиканцам достаточно голосов для его утверждения, пишет Hill.
Тем не менее, демократы могут «разменять» утверждение Помпео на какие-либо уступки со стороны республиканцев, пишет издание.
Демократы критиковали Помпео за репутацию «ястреба» и прошлые вызвавшие споры высказывания о геях, терроризме и возможности военных действий против противников США.
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