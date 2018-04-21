Ещё
В конгрессе США хотят защитить USAID от реорганизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конгрессе США хотят защитить USAID от возможной реорганизации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: USDAgov
Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США республиканец Эд Ройс намерен внести на рассмотрение законопроект, затрудняющий реорганизацию госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID).
В распространенном сообщении комитета отмечается, что законопроект "О полномочиях госдепартамента" планируется рассмотреть 26 апреля. В случае одобрения комитетом он поступит на рассмотрение полного состава палаты представителей.
Документ, в частности, предусматривает, что в течение 60 дней после его принятия конгресс должен быть уведомлен о любых планах по реорганизации госдепартамента или USAID, а сама такая реорганизация не может быть проведена в течение 30 дней после этого уведомления. При этом при любой реорганизации независимый статус USAID должен быть сохранен.
Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о намерении сократить целый ряд программ по международной помощи, которыми занимается, в том числе, USAID. Кроме того, в госдепартаменте были ликвидированы ряд должностей чиновников, отвечавших за подобные программы. Все это вызвало опасения у конгрессменов, что США при Трампе откажутся от роли мирового лидера в деле "продвижения демократии".
Среди других мер, которые содержатся в законопроекте Ройса, есть, в частности, указание доложить в конгресс о контактах с российской интернет-компанией Kaspersky Labs и китайской Huawei, а также принять меры по выявлению закупок продукции и услуг этих компаний и компании ZTE.
Кроме того, вместе со спецслужбами США предлагается сформировать список подрядчиков, которые "участвовали в кибератаках или разведке против США", и ввести запрет на работу с такими подрядчиками.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября прошлого года опубликовало директиву, в которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab, поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.
РИА Новости: последние новости
Иск демпартии в отношении России направлен против Трампа, заявил депутат СМИ: демократы в США ищут лазейки, чтобы не утверждать Помпео госсекретарем Вот так попали! Две "умные" ракеты все-таки угодили в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей59
Трамп рассердился из-за звонка Путина224
Монголия обратилась к России за помощью61
США предложили лишить российского золота569
США уничтожили суперброневики наемников из РФ299
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение