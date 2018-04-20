Товарооборот между Казахстаном и Россией в январе-феврале вырос на 4,7 проц

Астана , 20 апреля / Синьхуа / — За январь-февраль текущего года товарооборот между Казахстаном Россией составил 2,4 млрд долларов США, что на 4,7 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

Экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль вырос на 6,6 проц и составил 737,3 млн долларов США. Импорт в Казахстан из России увеличился на 3,9 проц и составил 1,7 млрд долларов США.

Россия традиционно занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана /20,6 проц во внешнеторговом обороте/. По итогам 2017 товарооборот составил 16 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 25,6 проц. —0—