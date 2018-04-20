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Хантсман объяснил причину проблем с визами
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Хантсман объяснил причину проблем с визами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Сотрудники посольства США в России работают в круглосуточном режиме, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз.
Об этом рассказал американский посол в РФ Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "Вконтакте".
В видеоролике дипломат заявил, что в посольстве работают лучшие профессионалы, которые работают "буквально в круглосуточном режиме над тем, чтобы обработать поступающие заявления на визу".
При этом Хантсман призвал не забывать, что штат посольства США в РФ резко сократился, а визовых заявлений поступает больше чем раньше.
Посол пообещал, что он и его сотрудники приложат все усилия для улучшения ситуации.
Сокращение американского дипперсонала на 755 человек произошло в 2017 году после того, как Госдеп выслал из США значительное количество российских дипломатов и технических сотрудников.
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