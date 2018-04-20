Один человек пострадал при стрельбе в школе на юго-востоке США 

Один человек получил ранения в результаты стрельбы в школе в американском городе Окала (штат Флорида), передаёт CNN.
По данным телеканала, подозреваемый задержан.
Как отмечается, инцидент произошёл в день, когда в американских школах проходит акция против насилия с применением огнестрельного оружия.
14 февраля в школе Флориды произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Впоследствии в США прошли демонстрации за повышение безопасности учащихся.
Так, в массовых акциях 24 марта приняли участие сотни тысяч человек.