Один человек пострадал при стрельбе в школе на юго-востоке США

Один человек получил ранения в результаты стрельбы в школе в американском городе Окала (штат Флорида), передаёт CNN

По данным телеканала, подозреваемый задержан.

Как отмечается, инцидент произошёл в день, когда в американских школах проходит акция против насилия с применением огнестрельного оружия.

14 февраля в школе Флориды произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Впоследствии в США прошли демонстрации за повышение безопасности учащихся.

Так, в массовых акциях 24 марта приняли участие сотни тысяч человек.