Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей

Time исключил Путина из рейтинга самых влиятельных людей

Журнал Time впервые за пять лет не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Предыдущие четыре года Путин входил в этот список в категории «лидеры», куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В нынешнем рейтинге главы государства нет ни в одной из традиционных категорий («кумиры», «артисты», «титаны», «новаторы»).

Ранее европейская версия Time поместила Путина на обложку апрельского номера. Президент России предстал в образе царя.