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Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
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Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400 

RT на русском 52 минуты назад
Позиция США по поставкам российских С-400 Турции является примером шантажа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал министр.
Он напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции.
«Соединённые Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил Лавров.
Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA.
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