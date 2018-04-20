В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"20 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории Российской Федерации. Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Вячеслав Володин не исключил, в том числе, меры уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

"В России мы должны жить по российским законам", — приводит пресс-служба ГД слова Володина.