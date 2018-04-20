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Трамп: сговора с Россией не было
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Трамп заявил, что записи Коми говорят об отсутствии сговора с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае прошлого года, показывают отсутствие сговора с РФ его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.
"Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.
В четверг по местному времени министерство юстиции США передало конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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