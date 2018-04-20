Трамп: сговора с Россией не было

Трамп заявил, что записи Коми говорят об отсутствии сговора с Россией

"Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

В четверг по местному времени министерство юстиции США передало конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.