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Пентагон собирается оснастить Мексику боевой техникой
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Пентагон собирается оснастить Мексику боевой техникой 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Конгресс США получил от Пентагона уведомление о готовности поставить Мексике военную технику общей суммой на $1,2 млрд В числе представленного к продаже вооружения многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды.
Госдепартамент стал возражать против инициативы Пентагона. В заявлении, распространённом управлением минобороны США, говорится о том, что продажа этих вооружений «будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность стратегического партнерства в регионе».
В Пентагоне заверили, что бояться изменения военного баланса в регионе не стоит. По закону, Конгресс имеет право в течение 30 дней блокировать сделку. Но, как показывает практика, подобные случаи крайне редки.
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