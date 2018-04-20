Пентагон собирается оснастить Мексику боевой техникой

Конгресс США получил от Пентагона уведомление о готовности поставить Мексике военную технику общей суммой на $1,2 млрд В числе представленного к продаже вооружения многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды.

Госдепартамент стал возражать против инициативы Пентагона. В заявлении, распространённом управлением минобороны США , говорится о том, что продажа этих вооружений «будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность стратегического партнерства в регионе».

В Пентагоне заверили, что бояться изменения военного баланса в регионе не стоит. По закону, Конгресс имеет право в течение 30 дней блокировать сделку. Но, как показывает практика, подобные случаи крайне редки.