Срочно: Один человек погиб в результате обрушения телевизионной башни в Миссури, США

Чикаго , 19 апреля / Синьхуа / — Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате обрушения телевизионной башни сегодня в американском штате Миссури. Об этом сообщили местные пожарные. —0—