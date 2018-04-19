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Срочно: Один человек погиб в результате обрушения телевизионной башни в Миссури, США
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Срочно: Один человек погиб в результате обрушения телевизионной башни в Миссури, США 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Чикаго, 19 апреля /Синьхуа/ — Один человек погиб, еще пятеро
пострадали в результате обрушения телевизионной башни сегодня в  американском штате Миссури. Об этом сообщили местные пожарные.
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