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Пробивающая лед подлодка США попала на видео
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Пробивающая лед американская подлодка попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как американская подводная лодка USS Hartford (SSN-768) типа «Лос-Анджелес» пробивает лед и всплывает на поверхность в Арктике. Внимание на ролик, опубликованный на YouTube, обратило «РГ: Русское оружие».
За подъемом субмарины можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри: на кадрах запечатлены члены экипажа, находящиеся в пункте управления подлодкой и руководящие процессом. Какой была толщина льда в месте всплытия, не уточняется, однако, судя по видео, она не была слишком большой, и экипаж практически не почувствовал столкновения.
Операция была проведена в ходе пятинедельных учений Ice Exercise (ICEX) 2018. Помимо Hartford, в них приняли участие еще одна американская подлодка USS Connecticut (SSN 22) типа «Сивулф» и британская HMS Trenchant (S91) класса «Трафальгар».
В марте в некоторых российских СМИ, в частности в РИА Новости, появились сообщения о том, что американская подлодка застряла во льдах во время учений. Поводом для подобных публикаций стала размещенная в Twitter-аккаунте издания NavyCurrentsMagazine фотография Hartford в окружении арктических льдов. О том, что субмарина застряла, в подписи к снимку ничего не говорилось.
USS Hartford (SSN-768) — многоцелевая атомная подводная лодка. Была спущена на воду на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут, 4 декабря 1993 года и введена в строй 10 декабря 1994-го.
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Комментарии68  Ещё 2 источника 
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