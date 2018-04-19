В Сирии задержан связанный с терактами в США экстремист из Германии 

На севере Сирии курды задержали Мохаммада Хайдара Заммара, связанного с терактами 11 сентября 2001 года. Сейчас его допрашивают.
Как пишет ТАСС, 17 лет назад он завербовал несколько человек, которые затем атаковали объекты в США.
Напомним, 19 террористов из группировки «Аль— Каида» (запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек. Задержанный является гражданином Германии сирийского происхождения.