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В Сирии задержан связанный с терактами в США экстремист из Германии
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В Сирии задержан связанный с терактами в США экстремист из Германии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На севере Сирии курды задержали Мохаммада Хайдара Заммара, связанного с терактами 11 сентября 2001 года. Сейчас его допрашивают.
Как пишет ТАСС, 17 лет назад он завербовал несколько человек, которые затем атаковали объекты в США.
Напомним, 19 террористов из группировки «Аль— Каида» (запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек. Задержанный является гражданином Германии сирийского происхождения.
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