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AFP: в Сирии курды задержали экстремиста из Германии, связанного с терактами 11 сентября
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AFP: в Сирии курды задержали экстремиста из Германии, связанного с терактами 11 сентября 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 19 апреля. Гражданин Германии сирийского происхождения, участвовавший в планировании терактов 11 сентября 2001 года в США, задержан в Сирии. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на неназванного курдского командира.
"Мохаммад Хайдар Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, сейчас его допрашивают", — заявил он.
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью— Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также летел в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.
В результате терактов погибли 2977 человек.
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