Трамп считает, что Сенат США утвердит Майкла Помпео госсекретарем

"Я полагаю, что он пройдет [процесс утверждения]", — сказал Трамп во время рабочего обеда с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида). Президент США также охарактеризовал Помпео как «выдающегося, прекрасного джентльмена». «Я думаю, он будет по-настоящему великолепным госсекретарем», — подчеркнул президент.

Комитет по иностранным делам Сената недавно провел слушания по утверждению Помпео, теперь его члены должны проголосовать за то, рекомендовать ли всей палате одобрить кандидатуру Помпео или нет. В Сенате у республиканцев 51 голос, у демократов — 47 (плюс еще два независимых сенатора). Простого большинства в целом будет достаточно, но судьба назначения зависит от решения республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола, который иногда идет против своих однопартийцев.

"Я могу сказать про Рэнда — он никогда меня не подводил. Рэнд Пол — очень особенный парень. Посмотрим, что будет происходить дальше", — заметил Трамп в среду.