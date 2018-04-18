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У России нашелся компромат на США по «Новичку»
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Россия доказала наличие патента на «Новичок» в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия представила доказательства того, что вещество «Новичок» в 2015 году патентовалось в США, сообщил представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО по инциденту в Солсбери.
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Шульгин представил документ, который подтверждает, что нервно-паралитические вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США в качестве химоружия, передает РИА «Новости».
«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином», — отметил Шульгин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник главы МИД стран G7 заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».
14 апреля Глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось
12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.
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