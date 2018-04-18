США продолжают вывозить из Вьетнама тела солдат

Тела трех американских солдат были репатриированы в США на минувших выходных

Останки были обнаружены совместными усилиями вьетнамских и американских экспертов, которые подтвердили, что тела принадлежали американскими солдатам, участвовавшим в войне во Вьетнаме (1955-1975). Для установления личностей погибших, тела отправили на Гавайи для дальнейшей экспертизы.

Данный случай помощи Вьетнама в репатриации американских солдат стал 143-м по счету. По оценкам специалистов, на территории страны остаются останки еще 1 200 военнослужащих.

Источник: VnExpress