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США продолжают вывозить из Вьетнама тела солдат
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США продолжают вывозить из Вьетнама тела солдат 

Вьетнам сегодня 54 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Тела трех американских солдат были репатриированы в США на минувших выходных
Останки были обнаружены совместными усилиями вьетнамских и американских экспертов, которые подтвердили, что тела принадлежали американскими солдатам, участвовавшим в войне во Вьетнаме (1955-1975). Для установления личностей погибших, тела отправили на Гавайи для дальнейшей экспертизы.
Данный случай помощи Вьетнама в репатриации американских солдат стал 143-м по счету. По оценкам специалистов, на территории страны остаются останки еще 1 200 военнослужащих.
Источник: VnExpress
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