Fox News: студенческие долги толкают США к социализму

Объём задолженности по студенческим кредитам в США сопоставим с федеральным бюджетом, при этом многим заёмщикам может не хватить жизни, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает Fox News . По мнению телеведущего Такера Карлсона, во многом из-за этого современная американская молодёжь отдаёт предпочтение социализму и таким политикам, как Берни Сандерс

То, что каждое поколение будет жить лучше предыдущего, — основополагающее обещание Америки. «В этой стране у вас всё будет лучше, чем было у ваших родителей!» — и для многих это верно.

Главный социальный лифт в Америке — высшее образование. «Получай образование! — говорим мы своим детям. — Поступай в колледж и стань кем-нибудь!» Более сотни лет это было верно. Но верно ли теперь? Колледж по-прежнему того стоит?

Для некоторых очевидный ответ — «да». Наши врачи, инженеры, учёные — по-прежнему лучшие в мире. В их случае учёба в колледже необходима и окупается с лихвой. Но как насчёт остальных? Как насчёт среднего курса социологии или политологии в университете такого-то штата? Как насчёт специальности «российские исследования» в Тринити-колледже, Хартфорд, штат Коннектикут? Эта дорожка мне хорошо известна.

Вопрос по-прежнему открыт. Весь следующий месяц мы будем искать ответ. Издержки и преимущества колледжа можно оценивать по разным параметрам. Влияние на студентов, разнообразные изменения в обществе — всё это мы рассмотрим в серии программ, которые будут выходить по средам.

Но сегодня мы хотим начать с экономического аспекта, с цифр. Колледж — это дорого. Это первое, что нужно о нём знать. За последние 30 лет стоимость четырёх лет обучения в государственном университете выросла на 213 процентов, что намного превышает темпы инфляции.

Эти расходы в большой степени оплачиваются заёмными средствами. Примерно у 40 миллионов американцев сегодня есть студенческие кредиты. Непогашенные долги по студенческим кредитам в этой стране составляют около 1,4 триллиона долларов. Это больше, чем треть всего федерального бюджета.

И цифры быстро растут. Например, в 1993 году средний долг по студенческому кредиту составлял примерно 9400 долларов. Сегодня средний показатель превышает 34 000. Исследования показывают, что большинство детей, обращаясь за кредитами, не берут на себя труд рассчитать размер ежемесячных выплат. Стоит ли удивляться, что большинство из них заявляет, что больше так не поступит.

Около половины заёмщиков беспокоятся, что не смогут выплатить долг за всю свою жизнь. Кто-то выплатит, кто-то нет, но кредиторы, похоже, не оценивают это, когда дают деньги в долг. Им как будто всё равно!

Почти треть студентов, расписавшихся в получении студенческих кредитов, выбывают из колледжа, не успев получить диплом. Так что вероятность того, что они будут зарабатывать достаточно, чтобы вернуть деньги, становится гораздо меньше. И даже если они получают диплом, рабочих мест для них недостаточно. Более 40 процентов молодых выпускников колледжей работают там, где высшее образование не требуется. Определённые специальности, конечно, дают возможность лучше трудоустроиться и получать более высокий доход. Но кредиторы, похоже, и этого не учитывают. Особенно правительство.

За 2015—2016 учебный год федеральное правительство раздало более 4 миллиардов долларов в качестве кредитов студентам со специальностью «психология». И ещё 3,5 миллиарда — студентам, чья специальность «изобразительные и сценические искусства». Возможно, некоторые из этих студентов получат высокооплачиваемую работу. У кого-то не будет проблем с выплатой кредита. Но многим, многим другим это не светит.

Студенческие долги давят целое поколение американцев. У молодых людей, взявших студенческие кредиты, шансы купить машину или дом, вступить в брак и родить детей гораздо меньше, чем у поколения их родителей. И, как следствие, у них совсем другие взгляды. Возможно, вас ужасают все эти опросы, показывающие, что молодёжь предпочитает социализм капитализму. Вам следует знать, что одна из главных причин — задолженность по студенческим кредитам. Это был также важнейший фактор, способствовавший внезапной общенациональной славе Берни Сандерса. В немалой степени отсюда же — наше тяготение к популизму в экономике.

Наши элиты по большей части этого не замечают. Потому что на них это, конечно же, никак не сказывается. Но задолженность по студенческим кредитам делает нашу политику гораздо радикальнее. Если вам по душе капитализм, задолженность по студенческим кредитам должна внушать вам большое беспокойство.

А что же мы получаем взамен? Хочется надеяться, что хорошо образованное население. Но нет! В 2003 году, например, Министерство образования в рамках исследования протестировало на грамотность 18 тысяч взрослых людей с высшим образованием. Менее трети из них показали высокий уровень компетентности. Это была оценка гуманитарного образования. А в Гарварде исследователь рассмотрел студентов, изучающих точные науки. Вот один из выводов, цитирую:

«Студенты, показывающие отличную успеваемость по физике в колледже, зачастую неспособны решить элементарную задачу или ответить на элементарный вопрос, если формулировка слегка отличается от той, которая встречалась в их учебниках и тестах».

Другими словами, вне аудитории у них ничего не получалось. Если вы загоняете целое поколение в огромные долги, это очень плохая окупаемость инвестиций!

Но на самом деле удивляться нечему, учитывая реальное времяпрепровождение студентов колледжей. Оно много изучалось. Один опрос показал, что среднестатистический студент очного отделения тратит на деятельность, как-либо связанную с образованием, менее трёх часов в день. При этом на походы по магазинам, питание и праздношатание уходит почти втрое больше времени, чем на посещение занятий или выполнение домашних заданий. Хорошо устроились! Но в конечном итоге эти каникулы дорого обходятся всем нам. Оно того стоит?