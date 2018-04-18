NYT: о новых санкциях против России Трамп узнал из телевизора

В воскресенье президент Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России, — и это «вызвало его гнев, так как он не принимал такого решения», пишут журналисты The New York Times Питер Бейкер, Джули Хиршфельд Дэвис и Мэгги Хаберман

Это не первый раз, когда Трамп критиковал Хейли за её заявления, однако в этот раз их противоречия продемонстрировали серьёзные проблемы «политических амбиций, ревности, обид и лояльности». Конфликт возник, после того как представитель Белого дома обвинил Хейли в том, что она «временно запуталась», на что Хейли ответила, что это не так. Всё это вызвало вопросы о том, кто выражает точку зрения администрации Трампа.

По словам нескольких американских чиновников, Белый дом не информировал Хейли об изменении санкционного курса. При этом ещё до заявления Хейли Белый дом сообщил о том, что он намерен ввести новые санкции против Москвы , однако администрация президента заявила, что Хейли «зашла слишком далеко в своём выступлении на телевидении». На следующий день Белый дом заявил, что решение по санкциям ещё не принято.

«Подобные конфликты ставят иностранные правительства в тупик, когда они пытаются понять действия Америки», — отмечают авторы материала.

По мнению администрации и экспертов, за этим конфликтом скрываются более глубокие противоречия между Трампом и Хейли. Хейли — возможно, самый яркий представитель ястребов в команде Трампа. В республиканских кругах её считают «фавориткой неоконсерваторов и ястребов в разведке», таких так Джон Маккейн Линдси Грэм , однако к ней относятся скептически в «изоляционистских кругах». Среди демократов она вызывает уважение у тех, кто видит в ней «голос разума», и презрение у тех, кто считает её «слишком воинственной». По словам конгрессмена-демократа Джеральда Коннолли, Хейли — это «важный противовес Трампу».