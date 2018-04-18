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США передумали вводить новые санкции
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США уведомили, что новых санкций против РФ пока не будет, сообщил источник 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Reuters
Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время вводить не планируется, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет", — сказал представитель ведомства.
В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.
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