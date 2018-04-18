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Обаму заставили обозвать Трампа «полным говнюком»
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Обаму заставили обозвать Трампа «полным говнюком» 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Издание BuzzFeed опубликовало ролик, созданный режиссером фильма «Прочь» Джорданом Пилом, в котором бывшего президента США Барака Обаму с помощью программы по созданию фейковых видео заставляют обозвать нынешнего американского лидера Дональда Трампа «полным говнюком». Ролик размещен на YouTube-канале издания.
Пил решил продемонстрировать технологию создания фейковых новостей, которые, как он утверждает, в ближайшее время могут взять на вооружение вражески настроенные создатели контента.
«Мы вступаем в эпоху, когда наши враги могут создать ролик, в котором все будет выглядеть и звучать так, будто это происходит в реальности. Даже если люди на видео никогда не говорили подобных вещей», — сказал режиссер, в то время как его губы полностью синхронизировались с Обамой в соседнем экране.
В качестве примера он продемонстрировал, как можно от имени бывшего президента оскорбить нынешнего.
Пил считает, что данный ролик — доказательство того, что наступает опасное время, в котором на человечество надвигается угроза, вызванная нарастанием тотальной цифровой дезинформации.
Режиссер использовал программное обеспечение под названием fakeapp: впервые его использовал пользователь Reddit в декабре 2017 года. Он выложил несколько порнороликов, в котором лица актрис были заменены личностями знаменитостей. После этого созданием подобного контента начали заниматься другие пользователи, а позднее фейковые порноролики были запрещены как на Reddit, так и на других популярных ресурсах.
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