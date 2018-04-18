Обаму заставили обозвать Трампа «полным говнюком»

Пил решил продемонстрировать технологию создания фейковых новостей, которые, как он утверждает, в ближайшее время могут взять на вооружение вражески настроенные создатели контента.

«Мы вступаем в эпоху, когда наши враги могут создать ролик, в котором все будет выглядеть и звучать так, будто это происходит в реальности. Даже если люди на видео никогда не говорили подобных вещей», — сказал режиссер, в то время как его губы полностью синхронизировались с Обамой в соседнем экране.

В качестве примера он продемонстрировал, как можно от имени бывшего президента оскорбить нынешнего.

Пил считает, что данный ролик — доказательство того, что наступает опасное время, в котором на человечество надвигается угроза, вызванная нарастанием тотальной цифровой дезинформации.

Режиссер использовал программное обеспечение под названием fakeapp: впервые его использовал пользователь Reddit в декабре 2017 года. Он выложил несколько порнороликов, в котором лица актрис были заменены личностями знаменитостей. После этого созданием подобного контента начали заниматься другие пользователи, а позднее фейковые порноролики были запрещены как на Reddit, так и на других популярных ресурсах.