Для создания ролика использовались современные технологии вроде FakeApp.
Режиссёр картины «Прочь» Джордан Пил выпустил ролик, в котором показал, насколько правдоподобными могут быть фейковые новости. В его видео бывший президент США Барак Обама обращается к зрителям и предупреждает об опасности ложной информации, которую могут распространять в открытом доступе.
Кроме того, Обама говорит, что злодей Киллмонгер из «Чёрной Пантеры» был прав, а Дональд Трамп «полный дебил». Именно такие заявления могут сделать злоумышленники от лица кого угодно, предупреждает Обама.
Вскоре в ролике появляется сам Пил, который озвучил бывшего президента. Он говорит, что в будущем мы должны подвергать сомнению любую информацию и полагаться только на проверенные источники.
Для создания ролика использовался редактор Adobe After Effects и нейросеть FakeApp, подменяющая лица. Портал BuzzFeed, который поделился роликом, перед публикацией показал его помощникам Обамы.
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