Ещё
В США могут внести изменения в выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США планируют разрешить голосовать на федеральных выборах с 16 лет 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Американский округ Колумбия намерен разрешить 16-летним американцам принимать участие в выборах.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что Вашингтон может стать первым местом в стране, где будет понижен возрастной ценз для участия в федеральных выборах.
Соответствующий законопроект на предыдущей неделе был представлен членом совета округа Чарльзом Алленом.
«В возрасте 16 лет наше общество уже даёт молодым людям большую юридическую ответственность: они могут управлять автомобилем, они могут работать. Некоторые из них обзаводятся собственной семьёй или помогают родителям. Платят налоги», — указывал он, добавив, что при этом они не могут выразить свою позицию, принимая участие в выборах.
По мнению чиновников, данный шаг поможет дать толчок гражданском активизму среди подростков по всей стране. При этом отмечается, что в данном вопросе продвижение активной гражданской позиции важнее, чем опасения, связанные с отсутствием жизненного опыта у несовершеннолетних избирателей.
Ранее в американском штате Техас женщину приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что она проголосовала на выборах президента США в 2016 году, хотя не имела на это права.
RT на русском: последние новости
Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют В Белом доме заявили, что скоро примут дополнительные санкции против России СМИ: Пентагон опасается ответных действий России в случае нанесения США ударов по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях985
Засосало насмерть35
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды60
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение