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Госдеп: РФ продлила разрешения на пролеты американских лайнеров
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Госдеп: РФ продлила разрешения на пролеты американских лайнеров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские власти продлили разрешение на транзитные перелеты авиаперевозчикам США до конца октября. Об этом заявил ТАСС сообщил официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов.
"Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах, — сказал собеседник агентства. — Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты".
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, Минтранс РФ, в частности, «продлил по 20 апреля срок действия разрешений на грузовые авиарейсы (американских компаний) из Азии в Европу». «Россия предлагает одобрить … альтернативный этим перелетам маршрут после 20 апреля. Мы консультируемся с американскими авиакомпаниями по (этому) предложению России», — сказал сотрудник госдепа.
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