Ещё
CNN запросила в суде документы о расследовании скандала вокруг Билла Клинтона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN запросила в суде документы о расследовании скандала вокруг Билла Клинтона 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Документы, касающиеся расследования отношений Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински, которое в 1998 году едва не привело к импичменту президента, могут быть опубликованы. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, запросившая эти ранее не публиковавшиеся документы у федерального судьи Берил Хоуэлл. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как свою позицию по этому вопросу изложит в предстоящий четверг министерство юстиции США.
Среди 11 документов, к которым хочет получить доступ телекомпания — материалы расследования скандала спецпрокурором Кеннетом Старром, в частности, вопроса о том, обязан ли был президент Клинтон давать показания спецпрокурору и обязан ли был аппарат Белого дома предоставлять спецпрокурору доступ к информации о встречах президента в тот период и о телефонных разговорах.
Доступ к этим материалам, отметила в репортаже CNN, может иметь значение в связи с тем, что такие же вопросы встают в ходе расследования спецпрокурором Робертом Мюллером утверждений о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.
Скандал вокруг 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней стажерки Белого дома Моники Левински разразился в январе 1998 года. Его расследование поручили спецпрокурору Кеннету Старру. В 1998 году в Палате представителей Конгресса США в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако они были сняты в Сенате Конгресса США после 21 дня обсуждений.
ТАСС: последние новости
Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют Трамп посоветовал РФ "быть готовой" сбивать ракеты, выпущенные по Сирии AP: США, Великобритания и Франция не смогли принять общее решение об ударе по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой161
У Порошенко нашли секретную фабрику172
Кобзон выбрал место на кладбище80
Америка решила помешать Трампу12
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение