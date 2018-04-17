CNN запросила в суде документы о расследовании скандала вокруг Билла Клинтона 

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Документы, касающиеся расследования отношений Билла Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински, которое в 1998 году едва не привело к импичменту президента, могут быть опубликованы. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, запросившая эти ранее не публиковавшиеся документы у федерального судьи Берил Хоуэлл. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как свою позицию по этому вопросу изложит в предстоящий четверг министерство юстиции США.
Среди 11 документов, к которым хочет получить доступ телекомпания — материалы расследования скандала спецпрокурором Кеннетом Старром, в частности, вопроса о том, обязан ли был президент Клинтон давать показания спецпрокурору и обязан ли был аппарат Белого дома предоставлять спецпрокурору доступ к информации о встречах президента в тот период и о телефонных разговорах.
Доступ к этим материалам, отметила в репортаже CNN, может иметь значение в связи с тем, что такие же вопросы встают в ходе расследования спецпрокурором Робертом Мюллером утверждений о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.
Скандал вокруг 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней стажерки Белого дома Моники Левински разразился в январе 1998 года. Его расследование поручили спецпрокурору Кеннету Старру. В 1998 году в Палате представителей Конгресса США в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако они были сняты в Сенате Конгресса США после 21 дня обсуждений.