CNN запросила в суде документы о расследовании скандала вокруг Билла Клинтона 

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Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют

Трамп посоветовал РФ "быть готовой" сбивать ракеты, выпущенные по Сирии

AP: США, Великобритания и Франция не смогли принять общее решение об ударе по Сирии