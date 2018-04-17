Сенат США намерен ограничить права президента на войну против террористов

Сенаторы хотят ограничить права президента в этой области и наделить конгресс большими полномочиями в решении подобных вопросов. Голосование и внесение поправок в предложенную резолюцию должно состояться 23 апреля.

Дискуссии о роли конгресса и правах президента в ведении войны за рубежом возобновились с новой силой после нанесения ударов США и союзников по Сирии 14 апреля. Многие сенаторы и конгрессмены выразили возмущение, что такое решение было принято без обсуждения с законодателями.

"На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет… С нетерпением ожидаю здорового обсуждения и процесса внесения поправок в нашем комитете на следующей неделе", — сказал Коркер.

В заявлении, которое приведено на его сайте, Коркер выразил надежду, что в конечном итоге удастся достичь баланса между эффективной борьбой США против террористов и более сильной ролью конгресса в решении данных вопросов.

Законы, разрешающие применение военной силы за рубежом, были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. Первый был принят после терактов 11 сентября 2001 года, а второй — перед военной операцией США в Ираке , которая началась в марте 2003 года.