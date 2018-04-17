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Сенат США намерен ограничить права президента на войну против террористов
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Сенат США намерен ограничить права президента на войну против террористов 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что сенаторы обеих партий подготовили новый законопроект, который заменит существующее от 2001 и 2002 годов разрешение на использование военной силы за рубежом против террористов.
Сенаторы хотят ограничить права президента в этой области и наделить конгресс большими полномочиями в решении подобных вопросов. Голосование и внесение поправок в предложенную резолюцию должно состояться 23 апреля.
Дискуссии о роли конгресса и правах президента в ведении войны за рубежом возобновились с новой силой после нанесения ударов США и союзников по Сирии 14 апреля. Многие сенаторы и конгрессмены выразили возмущение, что такое решение было принято без обсуждения с законодателями.
"На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет… С нетерпением ожидаю здорового обсуждения и процесса внесения поправок в нашем комитете на следующей неделе", — сказал Коркер.
В заявлении, которое приведено на его сайте, Коркер выразил надежду, что в конечном итоге удастся достичь баланса между эффективной борьбой США против террористов и более сильной ролью конгресса в решении данных вопросов.
Законы, разрешающие применение военной силы за рубежом, были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. Первый был принят после терактов 11 сентября 2001 года, а второй — перед военной операцией США в Ираке, которая началась в марте 2003 года.
Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.
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