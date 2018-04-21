Республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», заявил Трамп 

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США опустились в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ"

Трамп проведет переговоры с лидером Южной Кореи после саммита Сеул-Пхеньян

В Кремле не видят реальных шагов США, которые бы вели к разрядке отношений