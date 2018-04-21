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Республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», заявил Трамп
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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Республиканцы ответят демократам на иск о «сговоре с Россией», заявил Трамп 

РИА Новости 21 апреля 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ОТВЕТИТ ДЕМОКРАТАМ НА ИСК О «СГОВОРЕ С РОССИЕЙ»
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