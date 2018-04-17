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Путин вошел в ТОП-5 людей, восхищающих вьетнамцев
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Путин вошел в ТОП-5 людей, восхищающих вьетнамцев 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Президент России Владимир Путин, по данным опроса YouGov, закрывает пятерку людей, вызывающих восхищение у вьетнамцев
На первом месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, участвующий в проектах по поддержке вьетнамских сирот и по проведению Интернета в отдаленные регионы страны. За ним идет бывший президент США Барак Обама, посещавший Ханой и Хошимин в 2016 году. Стол в одной из ханойских закусочных, где отобедал американец, стал местной достопримечательностью.
Из вьетнамских знаменитостей в рейтинг попал известный телеведущий Лай Ван Сэм, расположившийся на третьем месте. Сразу за ним идет китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма.
Что касается списка восхищающих вьетнамцев женщин, то его возглавили сестры Трунга — организаторы восстания против китайских захватчиков в 40 г. н. э. За ними идет вьетнамская поп-дива Мой Там, которую часто называют «королевой V-попа». Пятерку замыкают британская королева Елизавета II, экс-первая леди США Мишель Обама и американский политик Хилари Клинтон.
В этом году YouGov провели самое масштабное исследование за свою историю, опросив около 37 000 человек в 35 странах. В итоге, в мировом рейтинге личностей лидируют Билл Гейтс, Барак Обама и Джеки Чан, а в рейтинге известных женщин — Анджелина Джоли, Мишель Обама и американская телеведущая Опра Уинфри.
Источник: VnExpress
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