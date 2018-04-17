Экс-директор ФБР считает «ненормальным» то, что Трамп призвал посадить его в тюрьму

"Это ненормально, — заявил во вторник Коми в интервью телекомпании ABC . — Так поступать нельзя. Прежде всего он [Трамп] просто выдает желаемое за действительное. Но важнее всего то, что президент США выступает с призывом отправить за решетку обычного гражданина и он выступал с такими же призывами в отношении многих из тех, кто подвергал его критике. Это неприемлемо у нас в стране".

В канун выхода в свет книги Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой даны крайне нелицеприятные оценки Трампа, президент в минувшее воскресенье в «Твиттере» утверждал, что «на главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов». «В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он лгал членам Конгресса (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать ФБР свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его)», — написал Трамп.

В своих мемуарах Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что тот требует от подчиненных заверений в преданности.