Экс-директор ФБР считает «ненормальным» то, что Трамп призвал посадить его в тюрьму 

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает «ненормальным» то, что президент США Дональд Трамп, которого Коми подверг резкой критике в вышедшей во вторник в свет книге, призывал посадить его в тюрьму.
"Это ненормально, — заявил во вторник Коми в интервью телекомпании ABC. — Так поступать нельзя. Прежде всего он [Трамп] просто выдает желаемое за действительное. Но важнее всего то, что президент США выступает с призывом отправить за решетку обычного гражданина и он выступал с такими же призывами в отношении многих из тех, кто подвергал его критике. Это неприемлемо у нас в стране".
В канун выхода в свет книги Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой даны крайне нелицеприятные оценки Трампа, президент в минувшее воскресенье в «Твиттере» утверждал, что «на главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов». «В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он лгал членам Конгресса (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать ФБР свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его)», — написал Трамп.
В своих мемуарах Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что тот требует от подчиненных заверений в преданности.
В мае 2017 года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп выдвинул на должность главы ведомства Кристофера Рея.