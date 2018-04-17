Москалькова просит Генпрокуратуру поддержать ее обращение к США о передаче Ярошенко в РФ

"Поддержите, пожалуйста, обращение о передаче его для дальнейшего отбывания в России", — сказала Москалькова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обращаясь к заместителю генерального прокурора.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии , где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Он отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.