В феврале Китай увеличил объем закупок американских гособлигаций на 8,5 млрд долларов

В феврале общий объем купленных Китаем американских казначейских облигаций достиг 1,1767 трлн долларов. Второй крупнейший кредитор США — Япония сократила инвестиции в ценные бумаги американского правительства на 6,3 млрд долларов до 1,0595 трлн долларов.

По состоянию на конец февраля, общий объем американских казначейских облигаций, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,2916 трлн долларов, что выше скорректированного январского показателя, составившего порядка 6,2605 трлн долларов. Китай и Япония совокупно владеют более чем третью облигаций.