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В феврале Китай увеличил объем закупок американских гособлигаций на 8,5 млрд долларов
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В феврале Китай увеличил объем закупок американских гособлигаций на 8,5 млрд долларов 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Вашингтон, 16 апреля /Синьхуа/ — В феврале нынешнего года Китай увеличил объем закупок американских гособлигаций на 8,5 млрд долларов и остался крупнейшим кредитором США. Такие данные обнародовало в понедельник Министерство финансов США.
В феврале общий объем купленных Китаем американских казначейских облигаций достиг 1,1767 трлн долларов. Второй крупнейший кредитор США — Япония сократила инвестиции в ценные бумаги американского правительства на 6,3 млрд долларов до 1,0595 трлн долларов.
По состоянию на конец февраля, общий объем американских казначейских облигаций, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,2916 трлн долларов, что выше скорректированного январского показателя, составившего порядка 6,2605 трлн долларов. Китай и Япония совокупно владеют более чем третью облигаций.
Согласно последним данным Народного банка Китая /Центробанка/, в конце марта объем валютных резервов Китая составил 3,1428 трлн долларов, что на 8,3 млрд долларов больше показателя конца февраля. —0—
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