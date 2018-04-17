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Дональд Трамп выдвинул экономиста Ричарда Клариду на пост заместителя председателя ФРС
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Дональд Трамп выдвинул экономиста Ричарда Клариду на пост заместителя председателя ФРС 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Вашингтон, 16 апреля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп в понедельник выдвинул экономиста Ричарда Клариду на пост заместителя председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы /ФРС/, а также главу департамента банков штата Канзас Мишель Бауман на пост члена Совета управляющих ФРС.
В заявлении Белого дома говорится, что в случае утверждения этих кандидатур срок полномочий Р. Клариды составит 4 года, а срок полномочий М. Бауман завершится 31 января 2020 года. Их назначение должен одобрить Сенат Конгресса США.
В заявлении сообщается, что Р. Кларида — профессор Колумбийского университета, в 2002 году он был помощником министра финансов США по экономической политике. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 66,22 доллара за баррель Д. Трамп заявил, что примет решение по Сирии в течение следующих 24-48 часов Китайско-российский товарооборот в первые три месяца этого года вырос на 28,2 проц.
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