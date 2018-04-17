Дональд Трамп выдвинул экономиста Ричарда Клариду на пост заместителя председателя ФРС

В заявлении Белого дома говорится, что в случае утверждения этих кандидатур срок полномочий Р. Клариды составит 4 года, а срок полномочий М. Бауман завершится 31 января 2020 года. Их назначение должен одобрить Сенат Конгресса США

В заявлении сообщается, что Р. Кларида — профессор Колумбийского университета, в 2002 году он был помощником министра финансов США по экономической политике. —0—