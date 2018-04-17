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В Минфине США заметили сокращение вложений России в американские гособлигации
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В Минфине США заметили сокращение вложений России в американские гособлигации 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Размер российских вложений сократился на 3,1 миллиарда долларов
Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации. По данным Минфина США, в феврале размер таких инвестиций уменьшился до 93,8 миллиардов долларов. Россия занимает 16 место среди стран-держателей ценных бумаг. Больше всего в гособлигации США вложил Китай — 1,178 триллиона долларов.
Согласно обнародованным в понедельник статданным Министерства финансов Соединенных Штатов, Российская Федерация продолжила снижать объем вложений в американские гособлигации, в феврале показатель уменьшился на 3,1 миллиарда долларов — до 93,8 миллиарда. По размеру инвестиций в данные ценные бумаги РФ занимает 16 место. Вложивший 1,178 триллиона долларов Китай указан на первой строчке списка государств-инвесторов. Китайские власти, в отличие от российских, в феврале нарастили объем вложений в указанные активы. По сравнению с январем в распоряжении КНР гособлигаций США стало больше на 6,5 миллиарда долларов.
Всего иностранные государства к февралю текущего года накупили ценных бумаг на общую сумму в 6,292 триллиона в американской валюте. За год показатель увеличился на 279 миллиардов. Данные Минфина США приводит агентство ТАСС.
Считается, что казначейские бумаги США являются самыми надежными вложениями на мировом финансовом рынке. Их размещение дает возможность американским властям финансировать государственные расходы при большом дефиците бюджета.
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