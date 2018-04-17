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Советник Трампа объяснил слова Хейли
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Советник Трампа объяснил слова Хейли о новых санкциях против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу объяснил заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о введении новых санкций в отношении России "временной путаницей" и "шагом на опережение".
"Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе (санкций — ред.) могла быть временная путаница", — заявил Кудлоу.
В минувшее воскресенье Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.
Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".
Вместе с тем, по словам Кудлоу, несмотря на данное решение американского президента, США рассматривают дополнительные санкции против России.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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