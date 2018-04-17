В США представили обновленную резолюцию о применении силы против террористов за рубежом

ВАШИНГТОН, 17 апреля. / ТАСС /. Американские сенаторы из обеих партий в понедельник представили обновленное разрешение на использование военной силы против террористов за рубежом, которое в случае утверждения Конгрессом должно заменить действующую с 2001 года резолюцию. Документ и сопроводительное заявление законодателей распространил комитет Сената Конгресса США по иностранным делам.

Долгожданная резолюция

К подготовке такого документа призывал еще в ноябре 2014 года бывший президент США Барак Обама , который был убежден, что обновленное разрешение станет гарантией того, что стратегия США по уничтожению исламистов не будет краткосрочной. Тогда же в Конгресс была внесена соответствующая инициатива.

Резолюция, утвержденная в 2001 году, позволяет хозяину Белого дома отдавать распоряжения о применении военной силы против тех террористов, которые несут ответственность за теракты в Нью-Йорке 11 сентября, однако на деле именно Вашингтон проводил и проводит любые свои операции против радикалов в зарубежных странах, опираясь на эту резолюцию. Новый законопроект призван более детально прописать права главы государства в отношении применения ВС за пределами Соединенных Штатов.

Новые группировки и решения Конгресса

Согласно новому разрешению, «президент может немедленно применять силу против новых связанных [с группировками] подразделений или в новом государстве», однако «в течение 48 часов после этого он должен уведомить об этом Конгресс». После этого законодателям отводится 60 дней на оценку решения главы государства о применении силы против той или иной организации или лиц. Если Конгресс сочтет необходимым, то законодатели на основе этого прецедента могут лишить президента права проводить дальнейшие военные операции.

Наконец, в новом разрешении на использование военной силы за рубежом зафиксирована необходимость проведения Конгрессом обязательного обзора и доработки документа каждые четыре года для его актуализации. Через четыре года после утверждения резолюции глава государства должен будет предложить один из трех вариантов действий: замена действующего документа, внесение в него поправок или сохранение в первозданном виде. Если законодатели не утвердят предложенный президентом новый вариант, то на последующие четыре года действующая резолюция останется в силе.

Утверждение документа

Сами законодатели в сопроводительном заявлении проинформировали, что «за представлением законопроекта последуют продолжительные дебаты и консультации в комитете Сената по иностранным делам». После утверждения в комитете резолюция должна будет быть вынесена на голосование верхней палаты Конгресса полного состава, если будет набрано достаточное число голосов, документ должен будет также пройти голосование в Палате представителей. В 2001 году разрешение на применение военной силы против террористов за рубежом было принято Сенатом единогласно при двух воздержавшихся, а в Палате представителей против высказался лишь один конгрессмен.