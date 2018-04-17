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До 1350,7 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1350,7 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Нью-Йорк, 16 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне выросла на 2,8 долл или 0,21 проц до 1350,7 долл США за унцию.
ИА Синьхуа: последние новости
Китайско-российский товарооборот в первые три месяца этого года вырос на 28,2 проц. Д. Трамп заявил, что примет решение по Сирии в течение следующих 24-48 часов Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН не допустить выхода из-под контроля ситуации в Сирии
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