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До 1350,7 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1350,7 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
ИА Синьхуа
48 минут назад
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Нью-Йорк
, 16 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне выросла на 2,8 долл или 0,21 проц до 1350,7 долл
США
за унцию.
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