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США выработали всеобъемлющий план регулирования полетов своих космических аппаратов
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США выработали всеобъемлющий план регулирования полетов своих космических аппаратов 

ТАСС 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Американские власти разработали первую всеобъемлющую политику регулирования полетов космических аппаратов США на околоземной орбите. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) на 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме.
Заместитель руководителя администрации США не раскрыл никаких деталей новой политики. Однако из его высказываний следовало, что она направлена в первую очередь на предотвращение столкновений с космическим мусором. В связи с этим Пенс уточнил, что, по решению правительства, оповещать как госструктуры, так и частный сектор США о перемещении космического мусора и угрозах его столкновения с находящимися на околоземной орбите американскими аппаратами будет отныне министерство торговли США. В настоящее время этим фактически занимается через свои специализированные структуры Пентагон.
"Президент [США Дональд] Трамп знает, что стабильная и упорядоченная окружающая среда в космосе критически важна для силы нашей экономики и устойчивости наших систем национальной безопасности. Поэтому Национальный космический совет [США] разработал первую всеобъемлющую политику регулирования полетов космических аппаратов, которую мы вскоре отправим президенту на его одобрение", — заявил Пенс. Он возглавляет Национальный космический совет, который был создан в 1989 году, распущен в 1993-м и возрожден при Трампе минувшим летом.
По словам Пенса, «новая политика предписывает министерству торговли США обеспечивать базовый уровень уведомления о космической обстановке как в целях государственного, так и частного использования, опираясь на  каталог, составленный министерством обороны». Вашингтон рассчитывает, что это перераспределение обязанностей позволит военному ведомству США «сконцентрировать внимание на защите» американских «средств обеспечения национальной безопасности, размещенных в космосе», пояснил вице-президент.
При этом он также в очередной раз подтвердил, что администрация Трампа рассматривает космос в качестве такой же потенциальной среды ведения боевых действий, как суша, воздух и море. «В целях сдерживания и нейтрализации угроз агрессивного создания противоспутникового оружия, исходящих от России и Китая, наш президент поручил министерству обороны укрепить стойкость наших космических систем, чтобы Америка оставалась в космосе в плане безопасности столь же доминирующей, как на Земле», — утверждал Пенс.
Кроме того, он повторил, что власти США намерены вернуть американских астронавтов на Луну, в том числе с целью освоения ее ресурсов в целях подготовки в перспективе «экспедиций на Марс», а также через семь лет прекратить финансирование Международной космической станции.
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