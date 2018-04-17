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Fox: Джона Маккейна прооперировали, он находится в стабильном состоянии
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Fox: Джона Маккейна прооперировали, он находится в стабильном состоянии 

ТАСС 16 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Врачи прооперировали американского сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) в связи с кишечной инфекцией, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителей 81-летнего законодателя.
Маккейн был помещен в больницу в городе Финикс (штат Аризона). Как отмечается, у сенатора был диагностирован дивертикулит.
В прошлом году у Маккейна была обнаружена опухоль в мозгу. Ему провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза.
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