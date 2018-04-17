Fox: Джона Маккейна прооперировали, он находится в стабильном состоянии

НЬЮ-ЙОРК , 17 апреля. / ТАСС /. Врачи прооперировали американского сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) в связи с кишечной инфекцией, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителей 81-летнего законодателя.

Маккейн был помещен в больницу в городе Финикс (штат Аризона). Как отмечается, у сенатора был диагностирован дивертикулит.

В прошлом году у Маккейна была обнаружена опухоль в мозгу. Ему провели операцию по удалению 5-сантиметрового сгустка крови из левого глаза.