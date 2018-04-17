Ещё
Россия сократила вложения в американские гособлигации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сократила вложения в американские гособлигации 

Российская Газета 14 минут назад
РФ в феврале 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 93,8 миллиарда долларов. В январе эта сумма составляла 96,9 миллиарда долларов, передает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.
За весь минувший год больше всего вложений Россия сделала в мае — 108,7 миллиарда долларов.
Сейчас РФ находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает КНР, вложившая в эти активы 1,178 триллиона долларов. На втором месте закрепилась Япония — 1,060 триллиона долларов. На третьей позиции находится Ирландия — 314 миллиардов долларов.
Иностранные государства владели в феврале текущего года американскими ценными бумагами на общую сумму в 6,292 триллиона долларов, тогда как в феврале прошлого года эта же цифра составляла 6,013 триллиона долларов.
Российская Газета: последние новости
Трамп заявил о скором принятии решения по Сирии США изучат целесообразность Транстихоокеанского партнерства Картер предостерег Трампа от войны и ядерных ударов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте202
Российская подлодка спасла Сирию от Британии212
Российский «Панцирь» отбил атаку США716
Россия получила неожиданную поддержку148
Путин придумал способ победить коррупцию60
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение