Россия сократила вложения в американские гособлигации

РФ в феврале 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США до 93,8 миллиарда долларов. В январе эта сумма составляла 96,9 миллиарда долларов, передает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.

За весь минувший год больше всего вложений Россия сделала в мае — 108,7 миллиарда долларов.

Сейчас РФ находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает КНР , вложившая в эти активы 1,178 триллиона долларов. На втором месте закрепилась Япония — 1,060 триллиона долларов. На третьей позиции находится Ирландия — 314 миллиардов долларов.

Иностранные государства владели в феврале текущего года американскими ценными бумагами на общую сумму в 6,292 триллиона долларов, тогда как в феврале прошлого года эта же цифра составляла 6,013 триллиона долларов.