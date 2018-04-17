Россия резко сократила вложения в гособлигации США

В феврале нынешнего года Россия сократила вложения в ценные бумаги правительства США до 93,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах американского Минфина.

В январе сумма российских инвестиций в американские государственные облигации составляла 96,9 миллиарда долларов. В феврале 2017 года Россия вложилась в казначейские бумаги на 86,3 миллиарда долларов.

В списке держателей ценные бумаг США Россия находится на 16-м месте. Мировым лидером по инвестициям в гособлигации США является Китай , вложивший в феврале этого года почти 1,18 триллиона долларов. На втором месте Япония — 1,06 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Ирландия с 314 миллиардами долларов.

Иностранные государства владели в феврале 2018 года ценными бумагами США на 6,29 триллиона долларов. Годом ранее эта сумма составляла 6,01 триллиона долларов.

В 2017 году российские инвестиции в казначейские ценные бумаги США выросли на 19 процентов, до 102,2 миллиарда долларов. Больше всего средств в американские ценные бумаги Россия инвестировала в мае 2017 года — 108,7 миллиарда долларов.