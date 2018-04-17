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Россия снизила вложения в гособлигации США
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Россия снизила вложения в гособлигации США 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Российская Федерация в феврале 2018 года продолжила снижать объем активов, номинированных в гособлигациях США, их размер сократился на 3,1 миллиарда долларов — до 93,8 миллиарда, следует из обновленных данных американского минфина.
Российская Федерация по-прежнему занимает 16 строку среди держателей гособлигаций США, уступая Южной Корее, у которой этих бумаг на сумму 101,3 миллиарда долларов.
Крупнейший держатель этого актива — по-прежнему Китай. У него сейчас этих бумаг на 1,176 триллиона долларов. По сравнению с январем Китай увеличил количество этих ценных бумаг на своем балансе на 6,5 миллиарда долларов. И в результате его разрыв с Японией, которая сейчас находится на второй строке этого списка, увеличился. Япония, напротив, избавилась от казначейских бумаг минфина США на 6 миллиардов долларов и является держателем бондов на 1,059 триллиона долларов.
Всего государства по всему миру аккумулировали американских казначейских бумаг на 6,91 триллиона долларов. Это на 31 миллиард больше, чем в январе 2018 года.
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